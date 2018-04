Что нужно для игры в настольный теннис

Настольный теннис долгое время считался развлечением и не относился к спорту. С начала прошлого века, когда его признали спортивной дисциплиной и была создана Международная федерация настольного тенниса, этот вид спорта стал привлекать многих людей, ведь для него не нужен дорогой инвентарь и специальные площадки. С 1988 года настольный теннис является олимпийским видом спорта. По статистике за прошлый год, настольным теннисом занимаются более 250 миллионов людей, а общее число играющих в него приближается к миллиарду.

Для игры в настольный теннис требуется внимательность, ловкость, скорость, сила и выносливость. Во время жарких поединков на мировых турнирах иногда бывает так, что игроки находятся далеко от стола, так как, вплотную приблизившись к столу, практически невозможно уследить за мячом из-за большой силы ударов и высокой скорости.

Кстати, проведём некоторый ликбез. Нередко настольный теннис называют пинг-понгом, однако это разные игры. Пинг-понг — это устаревшее название прародителя настольного тенниса, где игра велась одинаковыми ракетками с наждачным покрытием. В этой статье мы расскажем о том, что тебе потребуется для занятий настольным теннисом.

Тренер и партнёр

Самое главное — найти хорошего тренера. Естественно, что тренер должен быть практикующим игроком, а не физруком из местной школы. При этом тренер должен уметь работать как в одиночном, так и в парном режимах. Что касается партнёра, то он необходим для парных игр. Найти хорошего партнёра не так-то и просто, так как размер стола строго регламентирован и вам обоим нужно синхронизировать свои действия так, чтобы не мешать друг другу. Другими словами, для выигрывания матчей нужна слаженная работа, а добиться этого можно только путём постоянных тренировок. Но поверь: оно того стоит. Парные игры являются более зрелищными и более драматичными, нежели матчи один на один.

Ракетка

Очень важно выбрать качественную ракетку, ведь это единственное орудие для игры в настольный теннис. Стандартная ракетка для настольного тенниса имеет деревянное основание, покрытое с двух сторон одним или несколькими слоями резиновых накладок. По стандарту одна из сторон окрашена в красный, а другая — в чёрный цвет. Существует два основных типа ракеток для настольного тенниса, подбор которых зависит от выбранного тобой стиля игры: атакующие (OFF) и защитные (DEF). Главное отличие атакующих и защитных ракеток состоит в их покрытии, а точнее — в их свойствах. Атакующая ракетка необходима для агрессивного стиля игры, когда нужна высокая скорость. Такие ракетки используются на официальных турнирах, где от силы и скорости ударов зависит исход матча. Защитные ракетки дают меньшую скорость, однако позволяют применять различные приёмы, такие как подкрутки и подрезки. Кроме того, есть и другие ракетки: ALL-, ALL+, OFF— и OFF+.

Также ракетки для настольного тенниса делятся по качеству, определяющемуся «звёздами». Ракетки с одной, двумя и тремя звёздами мало чем отличаются друг от друга. Ракетки с одной звездой подходят для начинающего игрока: они недорогие и их не обидно сломать. Ракетки с двумя и тремя звёздами — средний по соотношению цены и качества вариант. Ими можно пользоваться как для обучения, так и на любительских матчах. Ракетки с одной, двумя и тремя звёздами имеют несъёмные накладки и малое количество слоёв древесины, из-за чего при интенсивных тренировках быстро выходят из строя. Такие ракетки не позволяют проводить сложные приёмы. А вот ракетки с четырьмя и пятью звёздами — это уже профессиональные снаряды. Этими ракетками пользуются на официальных матчах. Отличие ракеток с четырьмя и пятью звёздами в том, что они поставляются в разобранном виде. Игрок сам выбирает основание и накладки. Таким образом, можно подстраиваться под стиль игры, качество стола и под другие параметры. И хотя такие ракетки дороже, чем модели с одной, двумя и тремя звёздами, в долгосрочной перспективе они выгоднее, так как в них можно заменять накладки.

Помимо этого, нужно обращать внимание на накладки на ракетке. Одинаковые накладки подходят для новичков, тогда как ракетки с разными накладками позволяют за секунду менять стиль игры. Выбор ручки ракетки зависит только от твоих предпочтений.

Некоторые начинающие игроки думают, что играть можно на любой горизонтальной поверхности, и даже учатся делать на кривых древних советских столах какие-то трюки. Но потом попадают на соревнования и с треском вылетают. Стандартизация столов позволяет любому игроку научиться играть так, чтобы он мог составить конкуренцию даже профессионалам на соревнованиях. Международным стандартом столов для настольного тенниса являются длина 274 сантиметра, ширина 152,5 сантиметра и высота 76 сантиметров. Почему именно такие цифры? Так как настольный теннис был изобретён в Великобритании, то стандарты создавались под имперскую систему, а в ней всё точно и красиво: 9 /5 / 2,5 фута. Высота сетки составляет 15,25 сантиметров, а максимальный ее выступ с каждой из сторон —также 15,25 сантиметров.

Существует три основных типа столов: 1. Любительские. Имеют небольшую толщину и малый вес, что позволяет брать их с собой на природу. 2. Средние. Имеют большую толщину и вес, нежели любительские, оснащаются держателями для шариков и ракеток. 3. Профессиональные. Такие столы проходят сертификацию ITTF и используются на официальных турнирах. Это тяжёлые устойчивые столы, позволяющие проводить матчи любого уровня.

Также столы делятся по материалу. Самыми распространёнными являются ДСП, ЛДСП и МДФ. Первый и третий используются для столов, которые устанавливаются в закрытых помещениях, тогда как ЛДСП может использоваться для игры на улице из-за своей влагостойкости. Также столы изготавливаются из деревянного массива, влагостойкой фанеры, пластика, меламина и алюминия. Если стол выбирается для игры под открытым небом, то нужно покупать тот, который имеет антибликовое покрытие. Это позволит комфортно играть даже при солнечной погоде.

Одежда

Особых требований к одежде для настольного тенниса не предъявляется. Независимо от пола игрока, для соревнований используются лёгкие вещи, такие как недлинные шорты и футболки с короткими рукавами. Такая одежда даёт свободу действий и не стесняет движения, что особенно важно в настольном теннисе, где доли секунды промедления могут стоить победы. В качестве обуви используются кеды или лёгкие кроссовки с нескользящим покрытием подошвы.

Такой набор экипировки справедлив только для официальных соревнований и не обязателен во время любительских матчей. Настольный теннис хорош тем, что играть в него можно хоть в джинсах с кофтой, хоть в деловом костюме — в общем, в чём удобно. Но помни, что чем легче на тебе одежда, тем больше подвижность, а значит, больше шансов отразить атаку соперника и победить.