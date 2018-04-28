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«Торино» — «Лацио». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 29 апреля
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«Торино» — «Лацио». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 29 апреля 

LiveSport.Ru 44 минуты назад
Фото: LiveSport.Ru
«Торино»
«Бордовые» за 4-е тура до конца чемпионата расположились на 10-й строке в турнирной таблице. В 34-х матчах они заработали 47-м очков. Отставание от зоны еврокубков составляет 8-мь баллов.
Подопечные Вальтера Мадзарри не могут одержать победу уже в 3-х поединках кряду. После виктории в 31-м туре над «Интером» (1:0) дома, «быки» затем 2-е игры сыграли вничью и одну проиграли.
Поделили очки на выезде с «Кьево» — 0:0 и на своем поле с «Миланом» — 1:1. В последнем игровом дне проиграли в Бергамо «Аталанте» со счетом 1:2.
В домашних играх этого сезона «Торино» одержал победы в 7-и поединках, 6-ть игр сыграл вничью и 4-е матча проиграл, разница мячей — 24:16.
Не поможет в этой игре защитник Кристиан Ансальди (22/1). Защитник Антонио Баррека (9/0), полузащитники Жоэл Оби (22/5) и Яго Фальке (33/11) имеет шанс еще успеть восстановиться к предстоящему поединку.
«Лацио»
«Орлята» в 34-х встречах завоевали 67-мь баллов, что позволяет им находится на 4-й строке в турнирной таблице Серии А. «Лацио» только на один пункт опережает 5-й «Интер».
Все прогнозы на Серию А  «Бело-голубые» на данный момент в итальянском первенстве имею 7-ми матчевую серию без поражений. В последних 5-ти матчах они одержали 4-е победы при одной ничьей.
В последних турах команда Симоне Индзаги выиграла у «Фиорентины» (4:3) в гостях и на своем поле одолела «Сампдорию» — 4:0.
Этот сезон принес «орлятам» 11-ть выездных побед, 3-и ничьи и 3-и поражения, разница забитых и пропущенных — 41:26.
Отбывает дисквалификацию полузащитник Алессандро Мурджа (12/0).
В Турине последние 2-а поединка оппоненты свели вничью (2:2 и 1:1), в первом круге «Торино» выиграл в Риме со счетом 3:1.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лацио» — 1,67, победа «Торино» — 4,90, ничья — 4,10.
«Быки» уже доигрывают сезон, а «Лацио» ведет борьбу за путевку в Лигу чемпионов. Римляне набрали хороший ход в последнее время. В 2-х последних играх Серии А они забили 8-мь голов. И от предстоящей встречи можно ждать результативного матча и победы гостей.
В этом поединке мы предлагаем поставить на — обе забьют и победит «Лацио» за 3,10.
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