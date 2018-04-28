Скоростная ж/д линия для зимней Олимпиады-2022 будет сдана в пробную эксплуатацию в 2019 году

Пекин, 28 апреля / Синьхуа / — Скоростная железнодорожная линия, соединяющая города совместного проведения зимней Олимпиады-2022 — Пекин и Чжанцзякоу, будет сдана в пробную эксплуатацию уже в августе 2019 года.

Благодаря этой 174-километровой железной дороге время поездки из Пекина в Чжанцзякоу /примерно в 180 км к северо-западу от китайской столицы/ сократится до 50 минут.

Участок линии на территории Пекина составляет 70 км и проходит через городские районы Хайдянь, Чанпин и Яньцин. По сообщению муниципалитета Пекина, строительство участка линии идет полным ходом в соответствии с намеченным графиком.

Ж/д линия Пекин-Чжанцзякоу имеет историческое значение для Китая, так как это была первая железная дорога, построенная собственными силами страны в 1909 году. -0-