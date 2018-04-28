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В Хабаровском крае «полицейский класс» победил в военно-патриотических состязаниях
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В Хабаровском крае «полицейский класс» победил в военно-патриотических состязаниях 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 45 минут назад
В мероприятии приняли участие 10 команд, в каждую из которых вошли по семь школьников. Среди них — команда «Динамо» школы № 3 города Вяземский, представлявшая «полицейский класс». Подготовкой ребят занимались сотрудники полиции и члены Общественного совета при ОМВД России по Вяземскому району.
Команды состязались в строевом смотре, где демонстрировали парадное форменное обмундирование, умение ходить строем, перестроения, четкое исполнение приказов и в завершение — исполнение походного марша. Сдавали тесты на знание исторических событий. После по одному участнику из команд преодолевали элементы полосы препятствий, где скорость и ловкость были главными показателями. В завершении военно-патриотических игр была проведена спортивная комбинированная эстафета, где участникам необходимо было преодолеть силовые препятствия: подтягивание на перекладине (не менее 30 раз); стрельба из пневматического ружья по мишеням; разборка и сборка автомата; бег на дистанции 100 м для девочек, 1000 м для парней.
По итогам всех испытаний «полицейский класс» занял почетное первое место.
Судьи отметили, что все команды продемонстрировали отличную служебную подготовку, мастерское владение оружием и хорошую физическую форму.
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