В Хабаровском крае «полицейский класс» победил в военно-патриотических состязаниях

В мероприятии приняли участие 10 команд, в каждую из которых вошли по семь школьников. Среди них — команда «Динамо» школы № 3 города Вяземский, представлявшая «полицейский класс». Подготовкой ребят занимались сотрудники полиции и члены Общественного совета при ОМВД России по Вяземскому району.

Команды состязались в строевом смотре, где демонстрировали парадное форменное обмундирование, умение ходить строем, перестроения, четкое исполнение приказов и в завершение — исполнение походного марша. Сдавали тесты на знание исторических событий. После по одному участнику из команд преодолевали элементы полосы препятствий, где скорость и ловкость были главными показателями. В завершении военно-патриотических игр была проведена спортивная комбинированная эстафета, где участникам необходимо было преодолеть силовые препятствия: подтягивание на перекладине (не менее 30 раз); стрельба из пневматического ружья по мишеням; разборка и сборка автомата; бег на дистанции 100 м для девочек, 1000 м для парней.

По итогам всех испытаний «полицейский класс» занял почетное первое место.

Судьи отметили, что все команды продемонстрировали отличную служебную подготовку, мастерское владение оружием и хорошую физическую форму.