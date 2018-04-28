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Минута рекламы во время трансляций ЧМ-2018 обойдется в 7,5 млн рублей
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Минута рекламы во время трансляций ЧМ-2018 обойдется в 7,5 млн рублей 

LiveSport.Ru 18 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Минута рекламы на российских каналах во время трансляций ЧМ-2018 стоит 7,5 млн рублей, информирует РБК со ссылкой на компанию «Телеспорт», которая занимается размещением рекламы в трансляциях матчей ЧМ-2018 на «Первом канале» и «России 1».
Базовая стоимость минуты рекламы составит 7,5 млн рублей с НДС. Это почти на треть меньше, чем расценки на телерекламу во время Евро-2016 (11 млн). По сравнению с ЧМ-2014 в Бразилии, стоимость минуты рекламы не выросла, а даже несколько снизилась (7,538 млн).
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По словам гендиректора по продажам «Телеспорта» Эрики Суриковой, конкретные расценки различаются в зависимости от объема размещения, выбора опций (классическая реклама или спонсорская заставка; позиционирование в блоке и т.п.), статуса рекламодателя и прочего.
Традиционно первыми предложение купить рекламу в трансляциях получают официальные партнеры турнира, и если они это предложение принимают, то автоматически закрывается доступ для их конкурентов.
Партнером ФИФА является Coca-Cola Co. Представитель ее российского офиса Владимир Кравцов сообщил, что компания уже выкупила рекламное время в предстоящих трансляциях чемпионата, воспользовавшись своим приоритетным правом. Таким образом, в трансляциях уже не может появиться реклама PepsiCo и других производителей напитков.
Из семи глобальных партнеров ФИФА свой интерес к рекламе в телетрансляциях также подтвердили в российском офисе Hyundai-Kia. В «Газпроме» РБК сообщили, что не планируют размещать свою рекламу в трансляциях — зрители и так увидят рекламу компании на бортиках стадионов. Представитель Visa от комментариев отказался, в Adidas, Wanda, Qatar Airways не ответили на запросы.
Напомним, что матчи ЧМ-2018 покажут «Первый канал», «Россия 1» и «Матч ТВ».
В декабре 2017 года каналы договорились с ФИФА о приобретении прав на трансляцию примерно за 32 млн долларов.
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