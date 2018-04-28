Врач сборной Бразилии: Неймар отлично подготовится к чемпионату мира

— Неймар уже усердно тренируется. Его восстановление проходит наилучшим образом точно по графику. Наша цель — помочь ему вернуться как можно скорее и полностью вылечиться. Он упорно тренируется, и мы ожидаем, что Неймар сможет отлично подготовиться к чемпионату мира, — цитирует Ласмара Globo Esporte.

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Напомним, игрок получил травму в матче 27-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (3:0). Неймар покинул поле на носилках и у него было диагностировано растяжение связок голеностопа и обнаружена трещина в плюсневой кости.