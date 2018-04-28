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Врач сборной Бразилии: «Неймар успеет подготовиться к ЧМ-2018»
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Врач сборной Бразилии: «Неймар успеет подготовиться к ЧМ-2018» 

SPORT24.ru 42 минуты назад
Врач национальной команды Бразилии Родриго Ласмар прокомментировал ход восстановления нападающего Неймара после травмы. По словам Ласмара, Неймар успеет подготовиться к чемпионату мира в России.
Форвард «ПСЖ» получил травму в матче 27-го тура Лиги 1 против «Марселя» (3:0). Игрок покинул поле на носилках и у него было диагностировано растяжение связок голеностопа и обнаружена трещина в плюсневой кости.
«Неймар уже усердно тренируется. Его восстановление проходит наилучшим образом точно по графику. Наша цель — помочь ему вернуться как можно скорее и полностью вылечиться. Он упорно работает, и мы ожидаем, что Неймар сможет отлично подготовиться к чемпионату мира», — цитирует Ласмара Globo Esporte.
22 апреля стало известно, что Неймар уже может ходить без костылей, но пока использует специальную защиту для стопы.
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