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В «Барселоне» рассказали о желании вернуть Неймара
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В «Барселоне» рассказали о желании вернуть Неймара 

Vprognoze.ru 35 минут назад
Фото: Vprognoze.ru
В «Барселоне» заявили, что хотят вернуть бразильца Неймара в команду. Соответствующее заявление сделал президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу. «Я хочу видеть в „Барселоне“ только лучших игроков. Безусловно, я был бы не против, если бы Неймар вновь выступал за „сине-гранатовых“, — ответил Бартомеу на вопрос о возможном возвращении Неймара из „ПСЖ“. Напомним, летом 2017 года Неймар перешел из „Барселоны“ в „ПСЖ“ за рекордные 222 млн евро. Сам переход сопровождался неоднократными скандалами. У Неймара не сложились отношения с Бартомеу и бразилец назвал президента „Барселоны“ посмешищем. Позже сообщалось, что Неймар несчастлив в „ПСЖ“ и сожалеет о своем уходе из „Барселоны“. В текущем сезоне чемпионата Франции Неймар отыграл за „ПСЖ“ 20 игр и сделал 16 результативных передач. Сейчас бразилец продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в феврале в матче против „Марселя“ в рамках Лиги 1.
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