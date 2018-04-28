В «Барселоне» рассказали о желании вернуть Неймара

В «Барселоне» заявили, что хотят вернуть бразильца Неймара в команду. Соответствующее заявление сделал президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу. «Я хочу видеть в „Барселоне“ только лучших игроков. Безусловно, я был бы не против, если бы Неймар вновь выступал за „сине-гранатовых“, — ответил Бартомеу на вопрос о возможном возвращении Неймара из „ПСЖ“. Напомним, летом 2017 года Неймар перешел из „Барселоны“ в „ПСЖ“ за рекордные 222 млн евро. Сам переход сопровождался неоднократными скандалами. У Неймара не сложились отношения с Бартомеу и бразилец назвал президента „Барселоны“ посмешищем. Позже сообщалось, что Неймар несчастлив в „ПСЖ“ и сожалеет о своем уходе из „Барселоны“. В текущем сезоне чемпионата Франции Неймар отыграл за „ПСЖ“ 20 игр и сделал 16 результативных передач. Сейчас бразилец продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в феврале в матче против „Марселя“ в рамках Лиги 1.