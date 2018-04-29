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Манчестерские гранды претендуют на звезду «Реала»
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Манчестерские гранды претендуют на звезду «Реала» 

Soccer News 51 минуту назад
Фото: Soccer News
"Манчестер Юнайтед" и «Манчестер Сити» претендуют на вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, информирует Manchester Evening News со ссылкой на испанскую прессу.
Сообщается, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардьола вслед за земляками-конкурентами готов поучаствовать в борьбе за 28-летнего «сливочных», с которым те решились расстаться ближайшим летом. Однако «Сити» не планирует делать сумасшедших предложений по валлийцу, рассчитывая заполучить его за умеренную цену.
В нынешнем сезоне Бэйл забил 14 мячей и сделал 8 результативных передач в 34 матчах за «Реал».
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