Манчестерские гранды претендуют на звезду «Реала»

Сообщается, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардьола вслед за земляками-конкурентами готов поучаствовать в борьбе за 28-летнего «сливочных», с которым те решились расстаться ближайшим летом. Однако «Сити» не планирует делать сумасшедших предложений по валлийцу, рассчитывая заполучить его за умеренную цену.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 14 мячей и сделал 8 результативных передач в 34 матчах за «Реал».