Арбитр CAS, оправдавший 28 россиян, может покинуть суд после скандала в биатлоне

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Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Реб сообщил, что арбитр Михаэль Гайстлингер может прекратить работу в суде после коррупционного скандала в Международном союзе биатлонистов (IBU).

— Решение в отношении него пока что не принято. Сначала были мотивировочные решения, потом проводилась работа над отчетами… Посмотрим, какие шаги предпримет Совет ICAS, — цитирует Реба Inside The Games.

Гайстлингер, являющийся экспертом по российскому конституционному праву, 16 лет работал в IBU, а также занимал должность генерального секретаря организации с 2004 по 2008 год. Он входил в панель из трех арбитров CAS, которая ранее оправдала 28 российских спортсменов и 11 признала виновными в нарушении антидопинговых правил.