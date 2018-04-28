Оправдавшего российских олимпийцев судью захотели уволить

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Реб сообщил, что арбитр Микаэль Гайстлингер может прекратить работу в суде после скандала в Международном союзе биатлонистов (IBU). Об этом сообщает Inside the Games.

По информации издания, решение еще не принято окончательно. «Сначала были мотивировочные решения, потом — работа над отчетностью. Нужно посмотреть, какие шаги предпримет совет ICAS», — рассказал Реб.

В начале апреля в штаб-квартире IBU начались обыски. Представители Всемирного антидопингового агентства рассказали, что обыск был связан с расследованием по вопросам допинга. С 2004-го по 2008 год Гайстлингер работал в IBU, занимая должность генерального секретаря организации.

Австриец также входил в состав комиссии, которая оправдала 28 российских спортсменов в деле о возможных нарушениях антидопинговых правил в Сочи-2014 и аннулировала их пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах.