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Федерация бокса России стала дважды лауреатом премии «Спорт и Россия»
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Федерация бокса России стала дважды лауреатом премии «Спорт и Россия» 

Р-Спорт 35 минут назад
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Федерация бокса России получила престижную премию «Спорт и Россия» сразу в двух номинациях, сообщается в пресс-релизе федерации.
Проектом года в сфере единоборств был признан первый международный боксерский форум, прошедший в Сочи в начале февраля, а лучшим спортивным национальным проектом года был признан День бокса, который страна отметила 22 июля.
Награды получил двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко. Церемония вручения состоялась в Сочи.
"Это заслуга всей новой команды Федерации бокса России и всех боксеров, что мы добились таких успехов. Но это только начало — впереди еще много работы, много целей и задач, которые мы перед собой поставили. И мы будем добиваться новых успехов", — заявил генеральный секретарь федерации Умар Кремлев.
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