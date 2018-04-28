Федерация бокса России стала дважды лауреатом премии «Спорт и Россия»

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости . Федерация бокса России получила престижную премию «Спорт и Россия» сразу в двух номинациях, сообщается в пресс-релизе федерации.

Проектом года в сфере единоборств был признан первый международный боксерский форум, прошедший в Сочи в начале февраля, а лучшим спортивным национальным проектом года был признан День бокса, который страна отметила 22 июля.

Награды получил двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко . Церемония вручения состоялась в Сочи.