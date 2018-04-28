Стала известна победительница конкурса «Мисс Балашиха»

21-летняя Юлия Костенко стала победительницей конкурса «Мисс Балашиха». Он прошел во дворце культуры «Балашиха». Конкурс «Мисс Балашиха» проводится с 2004 года. В 2018 году в нем приняли участие шесть девушек.

У нас с девочками сложилась дружелюбная атмосфера. Безумно счастлива, что победила, хотя еще не осознала, что произошло. Сложно было готовиться к конкурсу, совмещала учебу и работу. Шоу вышло потрясающим. Никогда в подобных конкурсах не думала участвовать. Я с танцевальной студией выступала и увидела в социальной сети, что проходит набор на конкурс и подала заявку

— Юлия Костенко.

Девушка учится в Московском энергетическом институте на кафедре промышленной электроники, заканчивает четвертый курс, собирается поступать в магистратуру.

По условиям, к участию в конкурсе допускались незамужние девушки от 18 до 30 лет с ростом от 165 сантиметров. Соревнование состояло из четырех этапов: визитной карточки, интеллектуального и спортивного конкурсов и дефиле. Конкурсанток поприветствовал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Андрей Никитин

Конкурс «Мисс Балашиха» собрал очаровательных участниц праздника женской красоты и таланта. Приятно, сложно и ответственно было принимать решение о выборе лучшей из лучших. Победили красота, очарование и любовь

— Андрей Никитин.

Победительнице конкурса вручили корону ручной работы, а всем участницам — призы от спонсоров. Титул «

Вице-мисс

Балашиха» достался

24-летней