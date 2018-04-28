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Стала известна победительница конкурса «Мисс Балашиха»
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Стала известна победительница конкурса «Мисс Балашиха» 

360tv.ru 34 минуты назад
Фото: 360tv.ru
21-летняя Юлия Костенко стала победительницей конкурса «Мисс Балашиха». Он прошел во дворце культуры «Балашиха». Конкурс «Мисс Балашиха» проводится с 2004 года. В 2018 году в нем приняли участие шесть девушек.
У нас с девочками сложилась дружелюбная атмосфера. Безумно счастлива, что победила, хотя еще не осознала, что произошло. Сложно было готовиться к конкурсу, совмещала учебу и работу. Шоу вышло потрясающим. Никогда в подобных конкурсах не думала участвовать. Я с танцевальной студией выступала и увидела в социальной сети, что проходит набор на конкурс и подала заявку
— Юлия Костенко.
Девушка учится в Московском энергетическом институте на кафедре промышленной электроники, заканчивает четвертый курс, собирается поступать в магистратуру.
По условиям, к участию в конкурсе допускались незамужние девушки от 18 до 30 лет с ростом от 165 сантиметров. Соревнование состояло из четырех этапов: визитной карточки, интеллектуального и спортивного конкурсов и дефиле. Конкурсанток поприветствовал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Андрей Никитин.
Конкурс «Мисс Балашиха» собрал очаровательных участниц праздника женской красоты и таланта. Приятно, сложно и ответственно было принимать решение о выборе лучшей из лучших. Победили красота, очарование и любовь
— Андрей Никитин.
Победительнице конкурса вручили корону ручной работы, а всем участницам — призы от спонсоров. Титул «
Вице-мисс
Балашиха» достался
24-летней
Татьяне Акимовой.
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