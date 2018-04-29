Автомобилисты перекрыли дорогу, чтобы пропустить утку с утятами в Краснодаре. Видео 

Необычный ролик был снят в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре. Мама‐утка с утятами собиралась перейти через дорогу, где движение весьма интенсивное. На помощь птице с выводком пришел молодой человек. Об этом сообщило агентство «Живая Кубань».
Парень вышел на проезжую часть и жестами дал понять водителям, что надо притормозить.
Видео: Маргарита Мкртичян.
Автолюбители довольно спокойно отреагировали на просьбу. Машины остановились, а утка с утятами успешно добралась до противоположной стороны дороги.
Дорожная полиция обнаружила утку‐правонарушительницу в швейцарском городе Оберванген. Птица нарушила скоростной режим. Ее оштрафовали.