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Автомобилисты перекрыли дорогу, чтобы пропустить утку с утятами в Краснодаре. Видео
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Автомобилисты перекрыли дорогу, чтобы пропустить утку с утятами в Краснодаре. Видео 

360tv.ru 19 минут назад
Фото: 360tv.ru
Необычный ролик был снят в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре. Мама‐утка с утятами собиралась перейти через дорогу, где движение весьма интенсивное. На помощь птице с выводком пришел молодой человек. Об этом сообщило агентство «Живая Кубань».
Парень вышел на проезжую часть и жестами дал понять водителям, что надо притормозить.
Видео: Маргарита Мкртичян.
Автолюбители довольно спокойно отреагировали на просьбу. Машины остановились, а утка с утятами успешно добралась до противоположной стороны дороги.
Дорожная полиция обнаружила утку‐правонарушительницу в швейцарском городе Оберванген. Птица нарушила скоростной режим. Ее оштрафовали.
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