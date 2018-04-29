Автомобилисты перекрыли дорогу, чтобы пропустить утку с утятами в Краснодаре. Видео

Необычный ролик был снят в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре. Мама‐утка с утятами собиралась перейти через дорогу, где движение весьма интенсивное. На помощь птице с выводком пришел молодой человек. Об этом сообщило агентство «Живая Кубань».

Парень вышел на проезжую часть и жестами дал понять водителям, что надо притормозить.

Видео: Маргарита Мкртичян.

Автолюбители довольно спокойно отреагировали на просьбу. Машины остановились, а утка с утятами успешно добралась до противоположной стороны дороги.