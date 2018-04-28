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Драка рабочих на мосту: полицейским предстоит опросить больше 100 человек
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Драка рабочих на мосту: полицейским предстоит опросить больше 100 человек 

Kostroma.Today 25 минут назад
Фото: Kostroma.Today
В соцсетях появилось видео с дракой рабочих на костромском мосту, узнал KOSTROMA.TODAY. Ролик активно обсуждают горожане и выдвигают разные версии.
На кадрах видно, что в самом начале моста на тротуаре на левой стороне (если смотреть с улицы Подлипаева), дерутся люди в зеленых жилетках со светоотражателями. Очевидцы пишут в комментариях, что это рабочие, которые ремонтируют мост.
Они громко кричат и выясняют отношения.
Заметно, что кто-то бросает работу и пытается разнять дерущихся.
Некоторые горожане даже предположили, что рабочие избивают представителя администрации, который попросил их открыть движение на мосту пораньше.
«По данному факту проводится проверка. Действиям будет дана правовая оценка», — рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в региональном УМВД.
Сейчас полицейским предстоит опросить более 100 человек — то есть, всех, кто работает на мосту, а также установить личности дерущихся и причину конфликта.
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