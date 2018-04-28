Драка рабочих на мосту: полицейским предстоит опросить больше 100 человек

В соцсетях появилось видео с дракой рабочих на костромском мосту, узнал KOSTROMA.TODAY. Ролик активно обсуждают горожане и выдвигают разные версии.

На кадрах видно, что в самом начале моста на тротуаре на левой стороне (если смотреть с улицы Подлипаева), дерутся люди в зеленых жилетках со светоотражателями. Очевидцы пишут в комментариях, что это рабочие, которые ремонтируют мост.

Они громко кричат и выясняют отношения.

Заметно, что кто-то бросает работу и пытается разнять дерущихся.

Некоторые горожане даже предположили, что рабочие избивают представителя администрации, который попросил их открыть движение на мосту пораньше.

«По данному факту проводится проверка. Действиям будет дана правовая оценка», — рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в региональном УМВД

Сейчас полицейским предстоит опросить более 100 человек — то есть, всех, кто работает на мосту, а также установить личности дерущихся и причину конфликта.