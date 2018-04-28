Мутко: власти Самарской области обеспечат комфортное пребывание сборной Швейцарии на ЧМ

САМАРА, 28 апреля. / ТАСС /. Сборная Швейцарии по футболу будет обеспечена всеми необходимыми условиями на базе в Тольятти во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

"Тольятти — это Волга, красота природы, горы, комфорт, думаю, именно это швейцарцев прельстило. Однако там остается очень много работы, но абсолютно уверен, что мы с ней справимся. Более того, мы сегодня договорились с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым , что сделаем все необходимое для тренировочной базы сборной Швейцарии, а потом это приведем в еще больший порядок: заменим табло, беговые дорожки, то есть сделаем этот стадион более комфортным. В целом я считаю, что Тольятти — это то место, где сборной Швейцарии будет уютно, комфортно", — сказал Мутко.

Вице-премьер РФ также отметил, что швейцарские футболисты смогут почувствовать весь колорит русской жизни и местного народа. «Мы сегодня протестировали трассу от аэропорта до города, и вообще очень удобно будет между базой проживания и тренировочной площадкой. Думаю, в Тольятти швейцарцы также почувствуют колорит России, и ничего не надо приукрашивать, это наша страна, и это будет полная возможность увидеть, как живет российский город», — отметил Мутко. «Это сердце России, это my heart», — с юмором заключил вице-премьер.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная Швейцарии сыграет в группе Е с командами Бразилии (17 июня, Ростов), Сербии (22 июня, Калининград) и Коста-Рики (27 июня, Нижний Новгород).