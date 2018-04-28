Джо Коул выступает против отставки Конте

Экс-футболист «Челси» Джо Коул поделился мнением о будущем Антонио Конте.

"Мне хотелось бы, чтобы Конте остался. Думаю, его высоко ценят игроки и фанаты. Тем не менее принимать решение будут люди, которые гораздо более информированы, чем я.

Я доверяю руководству «Челси», потому что по результатам клуба видно, что они принимают верные решения. Уверен, так будет и впредь" — приводит слова Коула Goal.com.

В настоящее время «Челси» находится на 5-й позиции в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги Чемпионов на 5 очков.