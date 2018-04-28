Ещё
Медведев: возникновение высокотехнологичных рабочих мест носит объективный характер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медведев: возникновение высокотехнологичных рабочих мест носит объективный характер 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Процесс создания высокотехнологичных рабочих мест в экономике РФ носит объективный характер. Такое мнение высказал премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».
"Очень важно, что мы все-таки начали программу по переходу из нынешнего экономического уклада в более современный, заключающийся в том, чтобы создать максимально большее количество высокотехнологичных рабочих мест, где зарплаты выше. Конечно, идет и высвобождение сотрудников, и, в то же время, создаются новые высокотехнологичные рабочие места. Этот процесс будет идти, он носит абсолютно объективный характер, особенно в цифровую эпоху", — сказал он.
Говоря о состоянии дел на рынке труда, Медведев отметил, что на сегодняшний день в России зафиксирован самый низкий уровень безработицы — чуть меньше 5%. В предыдущие годы, напомнил он, «безработица, которая исчисляется по методике Международной организации труда, поднималась и гораздо выше — и 6%, и 7%, а в настоящий момент она в районе 5% — это беспрецедентно низкие цифры». Для сравнения Медведев указал, что в ряде стран юга Европы «безработица ниже 20-25% не опускается, и в большинстве развитых стран это 7-9%».
ТАСС: последние новости
Николай Карполь: могу повысить голос, но оскорбить спортсменку — никогда КДК РФС попросит Алаева, чтобы комитет по этике рассмотрел дело президента ФК "Анжи" Песков: сделка по иранскому атому должна оставаться незыблемой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла 15-летняя российская сноубордистка45
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную25
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского9
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение28
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»287
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение