Медведев: возникновение высокотехнологичных рабочих мест носит объективный характер

МОСКВА, 28 апреля. / ТАСС /. Процесс создания высокотехнологичных рабочих мест в экономике РФ носит объективный характер. Такое мнение высказал премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

"Очень важно, что мы все-таки начали программу по переходу из нынешнего экономического уклада в более современный, заключающийся в том, чтобы создать максимально большее количество высокотехнологичных рабочих мест, где зарплаты выше. Конечно, идет и высвобождение сотрудников, и, в то же время, создаются новые высокотехнологичные рабочие места. Этот процесс будет идти, он носит абсолютно объективный характер, особенно в цифровую эпоху", — сказал он.

Говоря о состоянии дел на рынке труда, Медведев отметил, что на сегодняшний день в России зафиксирован самый низкий уровень безработицы — чуть меньше 5%. В предыдущие годы, напомнил он, «безработица, которая исчисляется по методике Международной организации труда, поднималась и гораздо выше — и 6%, и 7%, а в настоящий момент она в районе 5% — это беспрецедентно низкие цифры». Для сравнения Медведев указал, что в ряде стран юга Европы «безработица ниже 20-25% не опускается, и в большинстве развитых стран это 7-9%».