«Раньше возил друзьям футболки Халка, теперь просят Тихонова». Экс-игрок «Зенита» зажигает в ФНЛ

28 апреля откроется очередной стадион чемпионата мира-2018: «Самара-Арена» впервые примет официальный матч, игру ФНЛ «Крылья Советов» — «Факел».

О том, как это будет, Sport24 поговорил с полузащитником самарцев Денисом Ткачуком

Самара без ям, ЧМ-2018, Кокорин и Смолов в Европе

— Вы играли за «Крылья» еще в сезоне-2014/15. С тех пор Самара сильно изменилась?

— Прилично. Город стал получше. Центральные дороги починили, ям хотя бы нет, сделали красивую набережную, фасады отремонтировали… Понятно, зимой и весной не особенно это видно, но летом тут красота.

Вот, открывается новый стадион! Был там очень давно, но сегодня, наконец, сможем сыграть в футбол на «Самара-Арене».

— Билеты на самарские матчи ЧМ уже забронировали?

— Их невозможно купить! Это просто нереально. Если кто-то сдаст сейчас — попробую снова. Мы три раза пробовали — никак. Очень хотелось бы попасть на матчи. Уверен, в России будет самый лучший чемпионат мира!

Станислав Черчесов полтора года назад уже вызывал вас в сборную. Сейчас поддерживаете с ним контакт?

— Нет.

— Обидно?

— Надо играть лучше. Набирать оптимальную форму, много забивать, отдавать. И тогда, уверен, в сборную позовут. Из ФНЛ в национальную команду можно попасть, почему нет.

Конечно, я мечтал и мечтаю сыграть на домашнем чемпионате мира — думаю, каждый футболист с российским паспортом об этом мечтает. Мне кажется, это честь.

— Главная претензия болельщиков к российским футболистам: они зажрались из-за лимита и высоких зарплат. Скажите, почему никто не хочет в Европу?

— Думаю, многих держит чемпионат мира. Представьте, уедет сейчас Головин в «Арсенал», но не заиграет там. И что дальше? Правильно, его могут не вызвать в сборную на ЧМ… Уверен, те же Кокорин и Смолов в Европе могли бы заиграть.

— Не поздно им переезжать?

— Да почему? Сколько лет Буффону? Кьеллини? Во сколько лет Зырянов перешел в «Зенит» и заиграл на топ-уровне? Те же Рыжиков и Карадениз, с которыми я пересекался.

Это у нас в России многие считают, что 30 лет — окончание карьеры. А на самом деле, она только начинается. Уверен, чемпионат мира для наших игроков станет окном в Европу.

— Кто из молодых российских игроков — оставим Кокорина и Смолова за скобками — может переехать в Европу после чемпионата мира?

— Давайте, прямо по клубам. Из «Спартака» — Зобнин. Из «Локомотива» — Миранчуки. Из «Зенита» — Кузяев. Из «Рубина» — Ахметов и Жемалетдинов при должном раскладе. Ну и Головина уже я называл.

«Крылья Советов», Тихонов, армия «Спартака»

— В начале апреля «Крылья» играли против «Спартака» в четвертьфинале Кубка России. Не расстроены, что не смогли принять участие в том матче из-за травмы?

— Конечно, обидно. Но травмы — часть карьеры футболиста. Если расстраиваться из-за них, ситуация может только усугубиться. А если быть на позитиве, то и восстановление пройдет быстрее.

— Перед подписанием контракта с «Зенитом» вы говорили, что поддерживаете именно питерцев после победы в Лиге Европы. В этой связи поражение «Крыльев» от «Спартака» особенно обидно?

— Да нет, сейчас ведь я в другой команде. Так что особой принципиальности нет.

Перед кубковой игрой пересматривал матч прошлого сезона — когда «Крылья» выиграли 4:0. Там «Спартак» вышел на матч расслабленным, имея отрыв. А в этом году своих ошибок москвичи не повторили.

— Переход в «Крылья» не был шагом назад? Все же в ФНЛ играете…

— Да, я сделал шаг назад. Но только чтобы сделать два вперед. Пришел в старый-новый клуб с новым главным тренером.

В городе и самих «Крыльях» мне все знакомо. Мне и моей семьей сразу понравилась Самара — еще в первый приезд.

Есть проблемы с инфраструктурой, но с новой ареной все они решатся, и вообще будет супер — народу на трибунах станет больше.

Если с финансированием не возникнет проблем — думаю, «Крылья Советов» перестанут выступать в роли команды-лифта: вышли — вылетели, а потом по новой.

— Молодой специалист, который хочет расти. А мы растем вместе с ним — вся команда. Андрей Валерьевич передает футболистам свой опыт — рассказывает, на каких полях они играли, как все было, как он сам действовал в тех или иных эпизодах.

— Игрой Андрея Тихонова в детстве восхищались?

— Конечно! Когда позвали в «Крылья», я решил, что легко адаптируюсь в команде. А уж перспектива работы с Тихоновым — это супер! К тому же на второй сбор главный тренер разрешил взять семьи, что помогло, разумеется. Короче, быстро привык к «Крыльям», к нашему тренеру.

— За «Спартак» в детстве болели?

— А кто не болел?! Родители болели, друзья. Не зря самая большая армия поклонников сейчас у «Спартака». С этим глупо спорить.

— Болельщики «Зенита» вот поспорят.

— Ну, в Питере тоже отличные фанаты. Они знают все про своих футболистов, очень требовательные. Поддержка — супер, особенно на вираже.

На новой арене я еще не играл. Когда приезжал в составе «Рубина», мою фамилию кричали, после матча аплодировали.

— У вас более 150 матчей за белгородский «Салют». Как дела дома?

— Клуба уже нет — развалился. Сейчас там «Энергомаш» . Те, кто интересуется футболом, меня узнают. Но в клубе знакомых нет — все новые люди. В отпуске заезжаю в Белгород, хотя и ненадолго. Звонят друзья, бывшие партнеры по «Салюту».

— Футболки подарить просят?

— Да. Футболок много презентовал. По 50 штук каждые полгода возил туда. Кто майку Халка просит, кто еще кого-то. Сейчас в моде футболка «Крыльев Советов» с фамилией Тихонова.

Говорю: «Хорошо, у Миши (сына Тихонова — прим. Sport24) возьму». Понятно, что Андрей Валерьевич — фигура в российском футболе. Когда произносят фамилию Тихонова, даже человек, не особенно интересующийся футболом, знает, о ком речь.

— С чем связан уход из «Рубина»?

— У меня просто закончился контракт. Предложили остаться, но сказали, что придет Курбан Бердыев и решит, нужен я или нет. Он сразу объяснил, что сначала надо разобраться с теми, у кого действующие контракты.

Ну я и решил не терять времени и подписал контракт с «Крыльями». Да, устная договоренность с «Рубином» была, но не более. А я и так практически все сборы пропустил — за три дня до их окончания приехал в «Крылья».

Если бы Хави Грасия продолжил работать в Казани — я бы остался однозначно. Не просто так из «Рубина» ушли почти все, кто играл при нем. В общем, я не жалею, что покинул казанский клуб.

— Почему все в Казани сначала радовались приходу испанских тренеров, а потом мечтали об их отставке?

— Не знаю, кто мечтал. Хави показал результат лучше, чем у предыдущего тренера. Лучше, чем у «Рубина» сейчас. Насколько я знаю, у него была договоренность с руководством клуба, что первый год нужен для того, чтобы освоиться в России.

Только вот ему не оказали доверия… А сразу не пошло. Но лично мне было очень приятно работать с ним. Думаю, всем россиянам было приятно. Хави — хороший человек, никогда ни на кого не кричал, все объяснял, даже если не получалось два-три раза. Если бы мне довелось когда-то в жизни еще с ним поработать, был бы счастлив.

— Чем европейский тренер отличается от российского принципиально?

— Отличается только от наших опытных тренеров — тех, кто уже давно работает. А молодые — те же Тихонов, Гончаренко, другие — они смотрят на вещи иначе. Ездят на стажировки в Европу, перенимают опыт.

— Не был ли Грасия слишком мягким во взаимоотношениях с командой?

— Нет. Он доверял нам, а мы — ему. До последнего. Наверное, всех надломило поражение от «Урала» в Кубке России, на который «Рубин» делал ставку.

— Общаетесь с кем-то из прежних партнеров?

— С Камболовым, Рыжиковым, Жемалетдиновым, Ахметовым.

— В курсе ситуации Ахметова?

— Да. И поддерживаю Ильзата. В «Рубине» сейчас не все так просто. Вот с Сонгом судебные разбирательства в самом разгаре… Да у них со всеми игроками проблемы были.

Плохо то, что из-за этой ситуации Ахметов не выходит на поле. Единственный минус. Спор между ним и клубом мешает Ильзату расти как футболисту.

— Понимаете, что и вы сейчас могли бы оказаться в подобной ситуации?

— Все к лучшему.

Виллаш-Боаш, Дзюба, Халк

— В одном из интервью вы не смогли ответить на вопрос: «Жалеете о переходе из „Крыльев“ в „Зенит“? Даем вам вторую попытку.

— Ну, давайте так: в „Зенит“ или в „Спартак“ дважды не зовут. Так что я должен был попробовать. Пригласили в топовую команду, с топовым тренером… Как от такого отказываться?

Вспомните, мы тогда в Лиге чемпионов проиграли только один матч на групповом этапе! Да, в чемпионате не очень получалось, но команда была сумасшедшая. Конечно, конкурировать с тем же Халком было очень тяжело. Но я не жалею, что решился на переход в „Зенит“.

Собственно, я вполне мог остаться в Питере. Но не хотел сидеть на лавке. И тут как раз возник вариант с „Рубином“. Принимал в расчет и историю клуба, и футбольную инфраструктуру города. К тому же, Казань, по сути, в центре России находится — все перелеты не столь длительные. Провел в Казани 1,5 года, тоже с пользой.

— В „Зените“ вы играли под руководством Андре Виллаш-Боаша . Он часто жаловался — сказывалось ли это на игроках?

— Вообще не сказывалось. Понятно, что он был недоволен там чем-то, но на игроках это никак не отражалось. Может, Виллаш-Боаш просто таким образом отводил удар от своих футболистов. Нас он как раз никогда ни в чем не винил. Да и тренировки были классные.

— Насколько эмоциональным и открытым был португалец? Скажем, футболисты, работавшие с Миодрагом Божовичем, говорят о нем как о большом весельчаке.

— Видно, что Миодраг — позитивный человек. Главное, чтобы на работе это не сказывалось. В моих командах перебора с шутками не было. И Веркаутерен, и АВБ шутили в меру. Хотя слова Андре мы часто не понимали — переводчика же не было. Может, он на испанском или французском и шутил, не знаю… Наконец, у Хави была пара шуток, которыми он мог поднять настроение.

— Халк в „Зените“ вел себя как звезда? Высокомерно, пафосно?

— Ничего такого и близко не было. Халк — один из лучших иностранцев, когда-либо игравших в России. Мог пройти двух-трех человек, забить метров с 50, наверное. Никогда не забуду его гол „Спартаку“ — как он ударил Реброву на „Открытие Арене“…

Не знаю, почему он уехал в Китай. Думаю, Халк мог бы и сейчас на намного более высоком уровне играть.

— Выходит, с Халком можно было и, условно, в кафе сходить?

— Ну, в кафе, нет. Португалоговорящие игроки в „Зените“ держались вместе, вместе и отдыхали. Но в раздевалке Халк всегда шутил — часто с Дзюбой. Бразилец не зазнавался, не строил из себя звезду.

Да и с болельщиками общался. Помните, в рамках одной из акций он пел песни на Невском проспекте? Ну, это явно не поведение высокомерной звзеды.

В какой бы город „Зенит“ ни приезжал — к Халку всегда была очередь в миллион болельщиков! Все хотели сфоткаться, и он никому не отказывал. А перед матчами всегда пел, танцевал… Футбол для Халка — реально праздник.

— Для Дзюбы тоже. Но теперь его сослали в Тулу.

— Тренер всегда прав. Дзюба — хороший нападающий, что сейчас и доказывает в „Арсенале“, регулярно забивает.

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