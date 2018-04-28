Пятиэтажку в цвета ХК «Сибирь» покрасил управдом-фанат

Дмитрию Казанцеву 52 года, из них четыре болельщик не пропускает ни одного домашнего матча хоккейной «Сибири». «Еще в детстве я играл в хоккей за Академгородок, — говорит Дмитрий. — Но сломал ногу, и о хоккее речи уже не было. Затем забрали в армию, а когда вернулся — было совсем не до спорта: работа, бизнес, семья».

Сейчас Дмитрий — самый известный и преданный болельщик хоккейного клуба из Новосибирска, а несколько лет назад мужчина столкнулся с кризисом и рисковал потерять все.

— Я очень благодарен «Сибири», — признается Дмитрий. — Команда меня в буквальном смысле вытащила из депрессии. Когда начался кризис, у меня было два магазина, которые пришлось закрыть и все выбросить на свалку. Три года подряд у меня была тяжелая депрессия. В конце концов, друзья меня вытащили на хоккей, и я им «заболел».

Необычная «хрущевка»

Как говорит Дмитрий, в первое время у него не хватало денег даже на шарф с символикой клуба, но хоккей вернул к жизни и силы вновь взяться за работу. С тех пор болельщик всеми возможными способами выражает благодарность любимому клубу.

Дмитрий стилизовал свой автомобиль под цвета «Сибири», смастерив на его крыше большого Снеговика, подарил три комплекта формы своей собаке, устраивал встречи с фанатами. Но главное достижение болельщика — покраска пятиэтажного дома в цвета любимой команды.

— Пару лет назад меня выбрали старшим по дому, — говорит Дмитрий Казанцев. — Прежний управдом не справлялся. И тут наша «хрущевка» неожиданно попала под программу капитального ремонта, и за мной было решение — подписывать проект или нет. Это была типичная раскраска для домов в нашем районе — бледно-желтая. И я наотрез отказался. Уже тогда я болел за «Сибирь» и твердо решил: мне нужен сине-бело-голубой дом.

На первый взгляд затея казалось невыполнимой. Нужно было согласовать проект, но главное — убедить всех жильцов проголосовать за него. И удача оказалась на стороне Дмитрия.

— Меня стали отговаривать, уверять, что ничего не выйдет, — признается Дмитрий. — Но я связался с архитектором, и ему идея очень понравилась. Он и сам был болельщиком «Сибири» и решил помочь. Он поехал к проектировщикам, переделал дизайн, согласовал с главным архитектором района, который сразу все подписал. Буквально за два-три дня все документы были готовы. Помню, мои знакомые у виска пальцем крутили, не верили в то, что такое возможно. А на деле все вышло очень легко.

Уже год дом №41 на улице Иванова выделяется среди прочих необычной покраской. Но на этом «домашние» изменения не закончились — у Дмитрия еще есть проекты.

— У меня уже заготовлены таблички с номером дома в виде хоккеистов в форме, — говорит болельщик. — Более того, с торца здания будет стоять двухметровый хоккеист с эмблемой клуба и подсветкой. Прямо сейчас рабочие продолжают доделывать фасад дома — обшивают балконы белым сайдингом. А в подъездах я планирую повесить коллажи из ярких моментов нашей команды. Ближе к началу сезона все работы будут завершены, и дом будет выглядеть как игрушка.

Самый узнаваемый автомобиль в Новосибирске

Перед домом главного новосибирского хоккейного болельщика стоит автомобиль, который видел каждый, кто бывал на домашних матчах «Сибири». На его крыше установлен большой Снеговик — символ новосибирской команды.

— Сейчас снеговик у меня в мастерской, — говорит Дмитрий. — Но скоро поставлю обратно. Эта идея родилась спонтанно. Однажды сказал жене, что хочу поставить Снеговика на крышу. Говорили люди, что будет аварийная обстановка и все в этом духе. Но я переговорил с ГАИ , получил одобрение. Сначала сделал его из пластилина, чтобы видеть, с чем работать. Конечный вариант сделан из пенополистирола. В итоге у меня ушло все лето на то, чтобы собрать по частям моего Снеговика. Людям нравится, уже каждый хоккейный фанат в городе знает мою машину.

Несмотря на то, что последний сезон «Сибири» нельзя назвать удачным, Дмитрий даже не думает переставать болеть за новосибирский клуб.

— Меня часто спрашивают: если «Сибирь» будет постоянно проигрывать, ты продолжишь болеть за нее? — говорит фанат. — Конечно, не перестану! Мне однажды сказал главный менеджер «Сибири», что пока у нашего клуба есть такие болельщики, как я, она никогда не затеряется среди других команд КХЛ.

Подвиги в честь «Сибири» Дмитрий планирует совершать и дальше. В мае болельщик организует шествие от Горского микрорайона, где планируют построить новый ЛДС. В акции примут участие 30 человек в полном обмундировании.

Добавим, что спортивная редакция телеканала «ОТС» готовит пилотный выпуск хоккейной программы и сняла большой материал, посвященный Дмитрию Казанцеву. Кроме этого, тележурналисты готовят еще несколько интересных сюжетов про новый Ледовый дворец и хоккеистов. В эфир программа выйдет в середине мая.