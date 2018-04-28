Ещё
В сборную России по баскетболу вызваны три спортсмена из Подмосковья
Далее:
Читайте также:
Ещё

В сборную России по баскетболу вызваны три спортсмена из Подмосковья 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Департамент национальных сборных Российской федерации баскетбола (РФБ) объявил список 13 кандидатов в мужскую национальную команду 3х3. В состав сборной вызваны трое игроков Баскетбольной Академии Химки — Даниил Абрамовский, Александр Зуев и Максим Ткаченко. Об этом сообщает пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первый этап подготовки к Кубку мира, который пройдет с 8 по 12 июня на Филиппинах, начнется 2 мая. В течение недели российская сборная будет тренироваться в Новогорске. После сбора команда отправится на турниры, которые пройдут в Риге 10–11 и 13 мая.
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков комментирую приглашение химкинских баскетболистов в состав национальной команды отмечает, что это большая честь.
Нам приятно, что трое подмосковных баскетболистов получили вызов в сборную и смогут показать свои силы на международном уровне. Мы поздравляем парней, доказавших своей игрой, что они достойны представлять Россию. Желаем им успехов
— Роман Терюшков.
Ранее сообщалось, что форвард испанского баскетбольного клуба «Уникаха» Джефф Брукс потерял сознание во время матча национального первенства с «Валенсией». Игрок пришел в себя, оказавшись в больнице.
360tv.ru: последние новости
Стала известна победительница конкурса «Мисс Балашиха» Начала работу горячая линия для спортсменов и сотрудников спортучреждений Подмосковья ФСБ уничтожила террористов ИГ* в ряде регионов России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла 15-летняя российская сноубордистка45
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную25
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского9
Англия в истерике. Символ страны решили продать53
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение28
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение