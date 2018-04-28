В сборную России по баскетболу вызваны три спортсмена из Подмосковья 

Департамент национальных сборных Российской федерации баскетбола (РФБ) объявил список 13 кандидатов в мужскую национальную команду 3х3. В состав сборной вызваны трое игроков Баскетбольной Академии Химки — Даниил Абрамовский, Александр Зуев и Максим Ткаченко. Об этом сообщает пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первый этап подготовки к Кубку мира, который пройдет с 8 по 12 июня на Филиппинах, начнется 2 мая. В течение недели российская сборная будет тренироваться в Новогорске. После сбора команда отправится на турниры, которые пройдут в Риге 10–11 и 13 мая.
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков комментирую приглашение химкинских баскетболистов в состав национальной команды отмечает, что это большая честь.
Нам приятно, что трое подмосковных баскетболистов получили вызов в сборную и смогут показать свои силы на международном уровне. Мы поздравляем парней, доказавших своей игрой, что они достойны представлять Россию. Желаем им успехов
— Роман Терюшков.
Ранее сообщалось, что форвард испанского баскетбольного клуба «Уникаха» Джефф Брукс потерял сознание во время матча национального первенства с «Валенсией». Игрок пришел в себя, оказавшись в больнице.