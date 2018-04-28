Ещё
Сиба-ину издал протяжный рев на камеру и прославился
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сиба-ину издал протяжный рев на камеру и прославился 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Хозяйка собаки породы сиба-ину по имени Аманда показала, как ее питомец реагирует на обращения к нему. Протяжный рев пса умилил ее подписчиков, а вслед за ними — сотни тысяч пользователей Twitter.
В коротком видео, которое девушка опубликована в Twitter, пес кусал новую игрушку. «Тебе нравится твоя новая игрушка?» — спросила хозяйка. В ответ собака издала победный рев.
С помощью видео Аманда ответила на вопрос, каково это — держать дома сиба-ину. Пользователи в комментариях признаются, что если все сиба-ину такие милые, быть их хозяевами одно удовольствие. Видя, как стремительно пост набирает лайки и репосты, десятки других держателей собак этой породы начали публиковать фотографии их трогательных питомцев в комментариях под записью Аманды. Всего видео собрало свыше 300 тысяч положительных отметок и больше 120 тысяч ретвитов.
На волне популярности Аманда записала еще один ролик с питомцем и выложила на YouTube.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла 15-летняя российская сноубордистка45
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную25
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского9
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение28
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»287
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение