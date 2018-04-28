Английский для начинающих 

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Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com 2 часа назад
Фото: Портал для болельщиков ЧМ-2018™ - Welcome2018.com
До Второй мировой войны советские футболисты почти не участвовали в международных матчах. В партии считали, что сначала надо научиться играть, а уже потом выходить на поле.
Сразу после окончания войны англичане пригласили к себе советских футболистов сыграть со своими лучшими командами. В руководстве СССР решили не отказывать союзнику и в сентябре 1945 года отправили на берега Туманного Альбиона футболистов московского «Динамо». Команду провожали в Кремле со всеми напутственными словами.
Приезд динамовцев в Англии произвел настоящий фурор. Любопытным родоначальникам футбола было очень интересно посмотреть на неизвестных игроков из Советского Союза.
"Динамовцы" провели четыре матча: сыграли вничью с «Челси» (3:3) и «Глазго Рейнджерс» (1:1), обыграли «Арсенал» 4:3 и разнесли «Кардифф» со счетом 10:1.
На фото, сделанном 13 сентября, запечатлено начало первого матча, в котором «Динамо» встречалось с «Челси». Перед стартовым свистком произошла небольшая заминка, когда определяли стороны поля. Капитан «Динамо» Михаил Семичастный не сразу понял, что происходит, когда судья внезапно для него достал монетку. Дело в том, что в СССР игроки тянули карточки предложенные арбитром. На снимке капитан «Челси» Джон Харрис вместе с судьей объясняют Семичастному, что значит подброшенная монетка.
Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com: последние новости
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