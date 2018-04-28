Английский для начинающих

До Второй мировой войны советские футболисты почти не участвовали в международных матчах. В партии считали, что сначала надо научиться играть, а уже потом выходить на поле.

Сразу после окончания войны англичане пригласили к себе советских футболистов сыграть со своими лучшими командами. В руководстве СССР решили не отказывать союзнику и в сентябре 1945 года отправили на берега Туманного Альбиона футболистов московского «Динамо». Команду провожали в Кремле со всеми напутственными словами.

Приезд динамовцев в Англии произвел настоящий фурор. Любопытным родоначальникам футбола было очень интересно посмотреть на неизвестных игроков из Советского Союза.

"Динамовцы" провели четыре матча: сыграли вничью с «Челси» (3:3) и «Глазго Рейнджерс» (1:1), обыграли «Арсенал» 4:3 и разнесли «Кардифф» со счетом 10:1.