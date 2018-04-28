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Путин проведёт 3 мая заседание наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018
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Путин проведёт 3 мая заседание наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018 

Говорит Москва 2 часа назад
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах.
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