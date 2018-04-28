Минута рекламы на ЧМ-2018 обойдется в 7,5 млн

Москва, 28 апреля — «Вести. Экономика». Спортивная маркетинговая компания «Телеспорт» сделала предложение по размещению рекламы во время трансляций игр чемпионата мира по футболу, который пройдет в городах России с 14 июня по 15 июля, пишет РБК.

Как отмечает издание, в «Телеспорте» подтвердили размещение рекламы в трансляциях "Первого канала" и канала «Россия 1». По информации компании, базовая стоимость размещения рекламы во время чемпионата составила 7,5 млн рублей.

По сравнению с предыдущим чемпионатом мира 2014 года в Бразилии стоиость рекламы не увеличилась, а даже несколько сократилась.

"Первый канал", «Россия 1» и канал «Матч ТВ» покажут 64 игры мирового первенства, права на показ вещатели приобрели примерно за $32 млн в декабре прошлого года у Международной федерации футбола (ФИФА).

Для продажи рекламы во время крупных спортивных событий с повышенным интересом традиционно привлекается специальный посредник, хотя с 2017 года продажей рекламы в эфире федеральных каналов занимается учрежденный вещателями Национальный рекламный альянс.