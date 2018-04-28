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Кинологи из Карельской таможни стали призерами соревнований
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Кинологи из Карельской таможни стали призерами соревнований 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
В соревнованиях приняли участие 16 специалистов-кинологов Северо-Западного таможенного управления со служебными собаками. В поселке Вяртсиля Республики Карелия состоялись соревнования специалистов-кинологов Северо-Западного таможенного управления, сообщает пресс-служба Карельской таможни. В этом году в соревнованиях приняли участие 16 специалистов-кинологов со служебными собаками из Архангельской, Балтийской, Выборгской, Карельской, Кингисеппской, Мурманской, Псковской, Пулковской таможен. Четырехдневные состязания проводились по двум основным дисциплинам: «Поисковая работа» и «Послушание».
Участникам нужно было обнаружить запахоносители имитаторов наркотических средств на багаже (имитатор кокаина), в помещениях (имитатор каннабиса), на грузовом автотранспорте (имитатор героина), на легковом автотранспорте (имитатор амфетамина).
Несмотря на сложность и многообразие задач, большинство участников блестяще справилось с конкурсными заданиями, заслужив высокие оценки. Участники оценивались как в личном, так и командном зачетах.
В личном зачете специалист-кинолог Карельской таможни Андрей Мацко с лабрадором-ретривером по кличке Ильвер Легаси Кинг занял призовые места в двух дисциплинах: 2-е место в «Поиске наркотического средства на багаже» и 3-е место в «Поисковой работе».
В командном зачете победила команда Пулковской таможни. 2-е место заняла команда Карельской таможни (начальник кинологического отдела Алексей Черкавский). 3-е место судьи отдали команде Архангельской таможни.
По материалам: ptzgovorit.ru
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