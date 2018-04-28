Ещё
Пять черных медведей нагрянули в дом американки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пять черных медведей нагрянули в дом американки 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Жительница американского штата Теннесси Шерон Тернер (Sharon Turner) сняла на видео пять черных медведей, которые собрались у нее во дворе. Об этом сообщает UPI.
«Я вышла на террасу как раз вовремя, чтобы запечатлеть этот редкий момент», — говорит женщина. По ее словам, она неоднократно замечала в округе медведей, однако прежде звери не подходили настолько близко к ее дому, тем более в таком количестве.
«У меня во дворе пять медведей, — комментирует она за кадром. — Мама, три медвежонка и, думаю, самец. Поверить не могу. Пять медведей!» При ближайшем рассмотрении пятое животное оказалось не самцом, а еще одним детенышем. Медведи гуляли по двору около десяти минут, а потом ушли в лес.
Черный медведь (барибал) — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.
В апреле в Колорадо медведь закрылся в автомобиле и подавал звуковой сигнал, пока его не выпустили. По-видимому, зверь проник внутрь через пассажирскую дверь и случайно захлопнул ее за собой. Оказавшись взаперти, он принялся крушить салон.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла 15-летняя российская сноубордистка45
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную25
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского9
Англия в истерике. Символ страны решили продать53
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение28
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение