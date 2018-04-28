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Кремль отреагировал на публикацию доклада США о «вмешательстве» России
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Кремль отреагировал на публикацию доклада США о «вмешательстве» России 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Кремле надеются, что хоть кто-то в Вашингтоне прочитает доклад комитета нижней палаты конгресса США о так называемом «российском вмешательстве» в американские выборы.
"Хочется надеяться, что кто-то в Америке этот доклад прочитает, потому что иногда складывается впечатление, что эти доклады они публикуют не для того, чтобы их читали", — сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Если найдутся такие любознательные следопыты, которые все-таки ознакомятся с текстом, они будут изумлены и начнут задавать вопросы, откуда вся эта истерика, из чего она взялась", — добавил представитель Кремля.
Напомним, что в докладе, в частности, говорится о том, что доказательств «сговора» предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией не нашли.
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