Кремль отреагировал на публикацию доклада США о «вмешательстве» России

В Кремле надеются, что хоть кто-то в Вашингтоне прочитает доклад комитета нижней палаты конгресса США о так называемом «российском вмешательстве» в американские выборы.

"Хочется надеяться, что кто-то в Америке этот доклад прочитает, потому что иногда складывается впечатление, что эти доклады они публикуют не для того, чтобы их читали", — сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

"Если найдутся такие любознательные следопыты, которые все-таки ознакомятся с текстом, они будут изумлены и начнут задавать вопросы, откуда вся эта истерика, из чего она взялась", — добавил представитель Кремля.