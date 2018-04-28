Директор воронежского ОТРПЦ Александр Зеленин ушёл на повышение 

Работу он продолжит в гендирекции Российской телевизионной и радиовещательной сети. Директор воронежского областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ) Александр Зеленин покинул свой пост. Последний день в этой должности он отработал во вторник, 24 апреля. Сам Александр Зеленин рассказал, что переходит на работу в генеральную дирекцию Российской телевизионной и радиовещательной сети. Его место в ОРТПЦ займет генеральный директор «Авторадио «Воронеж» Игорь Баранников. Александр Зеленин проработал на ОРТПЦ 20 лет.