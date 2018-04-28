«Лада» получила деньги на покрытие долгов благодаря вмешательству властей 

Как стало известно «Чемпионату», тольяттинская «Лада» благодаря оперативному вмешательству врио Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова получила деньги на полное погашение трёхмесячной задолженности. Напомним, на данный момент клуб имеет суммарный долг перед игроками и контрагентами в размере 140 млн Также существует долг по маркетинговому контракту с «Автовазом» в размере 19 млн руб. Для его закрытия не хватило количества матчей.
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