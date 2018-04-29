Ещё
Непомнящий: «Возможный уход Манчини может раскрепостить игроков „Зенита“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Непомнящий: «Возможный уход Манчини может раскрепостить игроков „Зенита“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Известный тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от поединка между "Зенитом" и ЦСКА в чемпионате России.
"Не скажу, что «армейцы» являются фаворитами матча. Есть некоторые обстоятельства, которые играют в пользу ЦСКА, но я бы сказал, что шансы обеих команд равны. Дело в том, что иногда в командах, где все, как кажется, идет прахом, игроки собираются и в нужный момент играют изо всех сил. Думаю, у «Зенита» как раз такой период.
Если команда соберется и на поле будет оптимальный состав петербуржцев, то у них может быть небольшое преимущество. Если Манчини действительно сообщил команде, что уходит, игроков это может раскрепостить. Масса таких примеров. Футболисты понимают, что в такой ситуации все зависит от них: нужно проявлять себя, доказывать свою надобность команде на следующий сезон", — сказал Непомнящий.
Поединок пройдет на арене «Санкт-Петербург» в воскресенье, 29 апреля, начало — 16:30 мск.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Прогноз на матч Амкар - Спартак: допустят ли "красно-белые" ещё одну осечку Анчелотти отказался от работы в сборной Италии Нигматуллин: "Амкар" сыграет со "Спартаком" вничью. Евсеев просто так не сдастся"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На российских борцов объявили охоту3
Емельяненко победил Фрэнка Мира на Bellator67
Возвращение Императора1
Умерла 15-летняя российская сноубордистка58
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»296
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение