Непомнящий: «Возможный уход Манчини может раскрепостить игроков „Зенита“

Известный тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от поединка между "Зенитом" и ЦСКА в чемпионате России.

"Не скажу, что «армейцы» являются фаворитами матча. Есть некоторые обстоятельства, которые играют в пользу ЦСКА, но я бы сказал, что шансы обеих команд равны. Дело в том, что иногда в командах, где все, как кажется, идет прахом, игроки собираются и в нужный момент играют изо всех сил. Думаю, у «Зенита» как раз такой период.

Если команда соберется и на поле будет оптимальный состав петербуржцев, то у них может быть небольшое преимущество. Если Манчини действительно сообщил команде, что уходит, игроков это может раскрепостить. Масса таких примеров. Футболисты понимают, что в такой ситуации все зависит от них: нужно проявлять себя, доказывать свою надобность команде на следующий сезон", — сказал Непомнящий.

Поединок пройдет на арене «Санкт-Петербург» в воскресенье, 29 апреля, начало — 16:30 мск.