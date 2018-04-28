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Медведев рассказал об импортозамещении в сфере сельхозтехники и железнодорожного машиностроения
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Медведев рассказал об импортозамещении в сфере сельхозтехники и железнодорожного машиностроения 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что импортозамещение в сфере сельхозтехники и железнодорожного машиностроения составляет 90 — 95%.
По его словам, за последние шесть лет российская отрасль сельхозмашиностроения — комбайны, тракторы, различного рода сельхозоборудование, которое Россия раньше покупала за валюту — выросла на 300%. В свою очередь, железнодорожное машиностроение — вагоны и локомотивы — за аналогичный период выросло на 200%.
«Если говорить об этом показателе, мы практически, я думаю, на 90 — 95% закрываем свой рынок. Это и есть то самое импортозамещение… Мы действительно себя сейчас обеспечиваем и сельскохозяйственным инвентарем, и техникой, и железнодорожными вагонами, локомотивами, занимаемся тем, что создаем поезда для метро», — сказал политик.
Премьер-министр подчеркнул, что речь уже идет об инновационной продукции. По его словам, это не советское качество, а уже вполне конкурентоспособная продукция.
«Я с удивлением обнаружил, что даже наши отдельные сельскохозяйственные виды продукции, я имею в виду сельхозмашиностроение, отдельные виды сельхозтехники поставляются в страны ЕС. А мы до этого, естественно, всё покупали там. А сейчас туда», — сказал Медведев.
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