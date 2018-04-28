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В Воронежской области семья полицейского стала сильнейшей в спортивном конкурсе «Мама, папа, я — спортивная семья»
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В Воронежской области семья полицейского стала сильнейшей в спортивном конкурсе «Мама, папа, я — спортивная семья» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Накануне в Подгоренском районе в физкультурно-оздоровительном комплексе «Антарес» прошел спортивный праздник с выполнением испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО «Мама, папа, я — спортивная семья». Мероприятие посвящено 70-летию образования Воронежского областного совета профсоюзов.
В соревнованиях приняла участие семья сотрудника ОМВД России по Подгоренскому району, помощника начальника по РЛС майора внутренней службы Евгения Гладких.
Состязания начались с разминки, где каждая из команд представила себя названием и девизом. После этого команды определяли сильнейшего в таких конкурсах как «Быстрые ноги», «Эстафета с гимнастической палкой», «Силач», «Отожмись», «Челнок», «Лягушка — путешественница», «Баскетбол», «Сильный торс», «Кузнечики», «Самая гибкая семья», «Кегли» и «Вкус победы». Все участники достойно прошли приготовленные для них испытания.
По итогам мероприятия семья сотрудника органа внутренних дел стала сильнейшей. Другие участники соревнований также были удостоены наград в различных номинациях: «Самые быстрые», «За волю к победе», «Сплоченность», «Ловкость», «Дисциплина», «Активность».
Завершились соревнования церемонией награждений победителей.
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