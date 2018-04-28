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Вологодские студенты стали лучшими на областных военно-спортивных сборах
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Вологодские студенты стали лучшими на областных военно-спортивных сборах 

Вологда.рф 1 час назад
Студенты Вологодского индустриально-транспортного техникума отправятся на «Невский пятачок». Поездка стала подарком за победу в областных военно-спортивных сборах.
За победу в течение трех дней боролись представители 13 техникумов и колледжей со всей области. Вологжане лучше всех справились со стрельбой, сборкой/разборкой автомата, показали отличную медико-санитарную подготовку, успешно прошли тест на знание военной истории.
Серебро завоевала команда Тотемского политехнического колледжа. Замыкаюи тройку лидеров представители Вологодского промышленно-технологического техникума.
Как сообщает молодежный портал области, также в рамках сборов прошли состязания по пейнтболу, летнему биатлону, строевой подготовке, комплексному спортивному многоборье, у молодых людей проверили знания военной теории и умение пользоваться средствами индивидуальной защиты.
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