Вологодские студенты стали лучшими на областных военно-спортивных сборах

Студенты Вологодского индустриально-транспортного техникума отправятся на «Невский пятачок». Поездка стала подарком за победу в областных военно-спортивных сборах.

За победу в течение трех дней боролись представители 13 техникумов и колледжей со всей области. Вологжане лучше всех справились со стрельбой, сборкой/разборкой автомата, показали отличную медико-санитарную подготовку, успешно прошли тест на знание военной истории.

Серебро завоевала команда Тотемского политехнического колледжа. Замыкаюи тройку лидеров представители Вологодского промышленно-технологического техникума.

Как сообщает молодежный портал области, также в рамках сборов прошли состязания по пейнтболу, летнему биатлону, строевой подготовке, комплексному спортивному многоборье, у молодых людей проверили знания военной теории и умение пользоваться средствами индивидуальной защиты.