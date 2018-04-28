Начала работу горячая линия для спортсменов и сотрудников спортучреждений Подмосковья 

Министерство физической культуры и спорта Подмосковья сообщило о начале работы телефона доверия для спортсменов и спортивных учреждений региона. Позвонив на горячую линию можно сообщить о случаях злоупотребления служебным положением, а также о любых проявлениях давления на сотрудников со стороны руководства. Телефон горячей линии: 8 (498) 602-13-45.
Злоупотребление служебным положением — недопустимое нарушение. Подобные случаи необходимо пресекать на корню. Именно для этого Министерство физической культуры и спорта Московской области запускает горячую линию для обращения спортсменов и сотрудников спортивных учреждений
— Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области.
Горячая линия была создана с целью не допустить ситуаций, похожих на ту, в которой оказалась
17-летняя
биатлонистка Анна Моисеева.
Той ситуации, в которую попала биатлонистка Анна Моисеева, нет места в спорте. Наша задача — не допустить повторения подобных событий
— Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области.