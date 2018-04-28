«Одноклассники» покажут чемпионат Европы по спортивной борьбе

ТАСС , 28 апреля. Социальная сеть «Одноклассники» проведет прямые трансляции чемпионата Европы по спортивной борьбе, который пройдет в Каспийске. Об этом сообщает пресс-служба «Одноклассников».

"Совместно с компанией «Телеспорт» соцсеть покажет все соревнования чемпионата в трех видеопотоках: с 10:30 до 21:00 по московскому времени, — говорится в сообщении. — Наблюдать за боями можно будет в группе телеканала «Сила» в соцсети на любых устройствах: в десктопной и мобильной версиях «Одноклассников», в мобильных приложениях ОК на iOS и Android. Также чемпионат можно будет смотреть на большом экране телевизора с технологией Smart TV или Android TV в приложении «ОК Видео».

На чемпионате Европы по спортивной борьбе, который пройдет с 30 по 6 мая в Каспийске, будет разыграно 10 комплектов медалей.