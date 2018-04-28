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«Одноклассники» покажут чемпионат Европы по спортивной борьбе
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«Одноклассники» покажут чемпионат Европы по спортивной борьбе 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 28 апреля. Социальная сеть «Одноклассники» проведет прямые трансляции чемпионата Европы по спортивной борьбе, который пройдет в Каспийске. Об этом сообщает пресс-служба «Одноклассников».
"Совместно с компанией «Телеспорт» соцсеть покажет все соревнования чемпионата в трех видеопотоках: с 10:30 до 21:00 по московскому времени, — говорится в сообщении. — Наблюдать за боями можно будет в группе телеканала «Сила» в соцсети на любых устройствах: в десктопной и мобильной версиях «Одноклассников», в мобильных приложениях ОК на iOS и Android. Также чемпионат можно будет смотреть на большом экране телевизора с технологией Smart TV или Android TV в приложении «ОК Видео».
На чемпионате Европы по спортивной борьбе, который пройдет с 30 по 6 мая в Каспийске, будет разыграно 10 комплектов медалей.
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