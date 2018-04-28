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Всероссийская олимпиада по 3D-моделированию прошла в «Смене»
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Всероссийская олимпиада по 3D-моделированию прошла в «Смене» 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
ВДЦ «Смена» стал площадкой для олимпиады юных инженеров по 3D-моделированию, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе организации.
На всероссийские соревнования приехали 150 ребят из 26 регионов. Олимпиада по заказу «РЖД» проходила в два этапа. Сперва команды выполняли «домашнее задание» и проектировали вагон будущего: купе со съёмной крышей и колёсную тележку. Во втором туре перед школьниками поставили сложную задачу: разработать прототип модели «автоматического изменения ширины колесного хода для поезда».
Эксперты увидели немало интересных работ и выразили надежду, что руководство железнодорожной корпорации прислушается к пожеланиям талантливых школьников и воспользуется их проектами для совершенствования поездов. «Это концептуальное проектирование, многие вещи можно брать в дальнейшую проработку!» — поделился впечатлениями руководитель Центра перспективных проектов Ассоциации кружков Юрий Молодых.
Победителей олимпиады — команды из Магнитогорска и Москвы наградили дипломами, медалями и кубками. Без внимания и подарков не уехали и особенно отличившиеся призёры.
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