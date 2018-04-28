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Уровень безработицы составляет чуть менее 5%, заявил Медведев
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Уровень безработицы составляет чуть менее 5%, заявил Медведев 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уровень безработицы составляет чуть менее 5%, что является рекордно низким показателем для страны.
"Если говорить о состоянии дел на рынке труда, то на сегодняшний день мы имеем самую низкую безработицу, чуть меньше 5%", — сказал Медведев в интервью в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». Он отметил, что власти должны не только обеспечивать страну нормальной продукцией, нормальными товарами, но и сохранить рабочие места.
Медведев напомнил, что уровень безработицы, которая исчисляется по методике Международной организации труда, ранее был выше — 6% и 7%, «а в настоящий момент она в районе 5%». «Это беспрецедентно низкие цифры», — сказал премьер.
Председатель правительства отметил, что эти показатели гораздо лучше европейских. «И в большинстве развитых стран это 7-9%. Но очень важно, что мы все-таки начали программу по переходу из нынешнего экономического уклада в более современный, заключающийся в том, чтобы создать максимально большее количество высокотехнологичных рабочих мест. Там, где зарплаты выше. Конечно, идет и высвобождение сотрудников, и в то же время создаются новые высокотехнологичные рабочие места. Этот процесс будет идти, он носит абсолютно объективный характер, особенно в цифровую эпоху», — сказал Медведев.
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