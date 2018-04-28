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«Фиорентина» назвала «Ливерпулю» стартовую цену за Кьезу
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«Фиорентина» назвала «Ливерпулю» стартовую цену за Кьезу 

Советский спорт 1 час назад
«Фиорентина» установила стартовую цену за полузащитника Федерико Кьезу в размере 50 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, в приобретении 20-летнего итальянца заинтересован главный тренер «красных» Юрген Клопп. При этом «фиалки» не намерены начинать переговоры, если первое предложение из Англии окажется ниже 50 миллионов евро.
Отметим, что в борьбу за Кьезу также могут вступить «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Все три английских клуба уже направили в Италию своих наблюдателей.
В нынешнем сезоне Кьеза, который чаще всего играет на позиции правого атакующего полузащитника, забил шесть голов и сделал семь голевых передач в 32 матчах серии A.
В ноябре прошлого года он продлил контракт с «Фиорентиной» до 30 июня 2022 года.
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