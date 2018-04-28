Ильдар Мухометов — о Сошникове, Блуме и долгах «Адмирала»

Бывший генеральный менеджер «Адмирал» впервые рассказал о тяжёлой ситуации в клубе.

На этой неделе в одном из СМИ вступили в пикировку агент Джонатана Блума и гендиректор «Адмирала» Сергей Сошников . Представитель американца Алеш Пилко заявил, что его клиент не получает зарплату с сентября. Тогда как руководитель «моряков» опровергает эту информацию и перекладывает вину за тяжёлую финансовую ситуацию в клубе на прошлое руководство.

Пытаясь разобраться в этом деле, мы дозвонились Ильдару Мухометову — бывшему генеральному менеджеру «Адмирала», который занимал эту должность с 2015 года. Известный в прошлом вратарь покинул дальневосточный клуб в конце декабря после смены генерального директора и президента «моряков».

«Когда Сошников отпустил игроков бесплатно — это был удар в спину»

— После ухода из «Адмирала» вы не давали интервью. Как всё-таки прошло расставание с клубом? Могли ли вы остаться во Владивостоке? — Ещё до того как новым президентом «Адмирала» стал Заирбек Юсупов , в клуб на должность генерального директора пришёл Сергей Сошников. С ним нужно было как-то находить общий язык, но человек категорически не шёл навстречу. В спортивных моментах он со мной совершенно не советовался, доказательство чему уход ряда ключевых игроков накануне дедлайна. Я могу ответственно заявить, что на этом «Адмирал» потерял порядка 150 миллионов. Мы не только могли выручить деньги с продажи этих хоккеистов, но и ещё и потеряли на компенсациях. Об этом ранее никто не говорил, но игроки ушли не просто так. Генеральный директор подписал бумаги о том, что клуб выплатит им 50% от оставшейся зарплаты. На мой взгляд, с точки зрения спортивного менеджмента — это детская ошибка.

— На кого из игроков был спрос? — У меня была предварительная договорённость о продаже Ткачёва, Саюстова и Налимова за ту самую сумму около 150 миллионов. Более того, это решение было согласовано с главным спонсором — группой компанией «Сумма». Если бы мы поняли, что не попадаем в плей-офф, то совершили бы эту сделку. И когда Сошников отпустил этих игроков бесплатно — для меня это был удар в спину.

— Что произошло, когда на пост президента «Адмирала» пришёл Юсупов? — Почти сразу стало понятно, что мы не сработаемся. У нас совершенно разные взгляды на организацию процессов в команде. Юсупов — человек, далёкий от спорта. Вспомните хотя бы запись со знаменитого собрания, где он нелестно отзывается об игроках и менеджменте клуба. Насколько я знаю со слов игроков, на одном из собраний господин Юсупов заявил им, что если они не хотят выступать за клуб на его условиях, то с ними поговорят совсем по-другому.

«Когда мы пришли в «Адмирал», долги составляли 220 миллионов»

— Было странно слышать о какой-то оптимизации и сокращении расходов, учитывая, что «Адмирал» и без того обладал одним из самых маленьких бюджетов в КХЛ. — При этом дважды за три года мы выходили в плей-офф и давали бой топ-клубам нашей лиги. И это со вторым-третьим бюджетом с конца. Об эффективности нашей работы говорит результат.

— Что же не получилось в минувшем сезоне? — Причин не одна, не две, их целый комплекс. Отчасти нас подвёл календарь. На старте сезона «Адмирал» был вынужден провести семь матчей подряд на выезде. Причём соперники были в основном из числа топ-клубов. Ну и что не могло не сказаться на команде — это перебои в финансировании, которые начались с самого начала сезона. Когда по четыре-пять месяцев игроки не получают зарплату, что-то требовать с них тяжело.

— Кто виноват в этой ситуации? — Вы можете спросить об этом господина Юсупова. Ведь он был и остаётся генеральным директором ВМТП — титульного партнёра «Адмирала», через которого нам должны были поступать деньги. Однако деньги не доходили вовремя, могу говорить об этом совершенно ответственно. А вот намеренно это делалось или нет — говорить не возьмусь. Но по сравнению с предыдущими сезонами перебои в финансировании ощущались особенно остро.

— Правда ли, что долги вам достались ещё от команды Могильного и Филипенко и этот шлейф тянулся с 2015 года? — Конечно. Долги, когда мы пришли в клуб, составляли 220 миллионов! Как от них избавиться? Единственный выход — это осознанно идти на какие-то жертвы. Однако на многочисленных попечительских советах нас уверяли, что вопрос решается. Набирайте, мол, команду, решайте задачи, а от долгов мы будем постепенно избавляться путём дополнительного финансирования. Но этого не происходило. Каждый год с нас не снимали задачу, хотя я неоднократно предлагал продать высокооплачиваемых игроков и сыграть один сезон молодёжью, тем самым избавившись от долгов.

«Блуму новое руководство не выплатило ни копейки»

— Сошников заявил в интервью, что вы отказывались отпускать Блума в другой клуб. Это действительно так? — Предыдущие два сезона Джонатану всё нравилось во Владивостоке, мы были с ним на постоянном контакте. Перед третьим сезоном в нём был заинтересован новый клуб НХЛ «Вегас». И была договорённость с Блумом, что если поступит конкретное предложение, мы его отпустим, даже несмотря на действующий контракт с «Адмиралом». Что касается того, что мы его не отпускали в какой-либо клуб КХЛ, то это неправда. Да, когда пришло новое руководство, он подходил лично ко мне и просил обмена. Но на тот момент я уже не принимал решения.

— В клубе уверяют, что перед Блумом рассчитались на сто процентов. У вас есть сведения на этот счёт? — Я общался и с российскими ребятами, и с иностранцами. С теми, с кем я говорил, до сих пор не рассчитались. В том числе и с Блумом. Ему новое руководство «Адмирала» не выплатило ни копейки. Я считаю, что КХЛ пора занять в этой ситуации принципиальную позицию. Было бы правильно применить санкции к руководителю клуба. Не к клубу, а именно к руководителю.

— Кроме того, генеральный директор «Адмирал» обвиняет прошлое руководство в задолженностях перед авиакомпанией. У вас были проблемы с контрагентами? — Мы работали в режиме постоянных долгов перед контрагентами, но со всеми компаниями находились в тесном контакте и решали вопросы в рабочем режиме. Они входили в нашу непростую ситуацию, потому что знали: в конце концов мы всё выплатим. С хоккеистами тоже самое. Игроки знали, что у нас есть проблемы, но за два с половиной года ни один не пошёл жаловаться в арбитраж. Со всеми ребятами по окончании сезона мы расплачивались: это касается как зарплат, так и индивидуальных бонусов.

«У КХЛ не было к нам претензий, потому что мы всё говорили открыто»

— При вас тоже были долги, но у КХЛ к «Адмиралу» не было больших претензий. По крайней мере, об этом не говорили публично. — Мы очень много лично общались с руководителями лиги. И я встречался, и Камил Гаджиев . Со своей стороны мы ничего не скрывали, говорили открыто и не делали голословных заявлений. Все проблемы решались в диалоге.

— Юсупов покинул пост президента «Адмирала». Есть ли надежда, что теперь в клубе что-то изменится в лучшую сторону? — Мне сложно об этом говорить. Но не забывайте, что в «Адмирале» остался Сошников — человек, у которого в хоккейном мире сложилась определённая репутация. И не самая хорошая, мягко говоря. Посмотрите на клубы, в которых он работал раньше. Одни уже стёрты с хоккейной карты, а ЦСК ВВС не живёт, а существует.

— В клубе, как мы понимаем, надеются пойти по пути московского «Динамо», которому после банкротства и создания нового юридического лица списали все долги. Как в этой ситуации стоит поступить КХЛ? — Я ни в коем случае не хочу ничего советовать лиге. Но как человек, который жил и работал во Владивостоке не один год, я переживаю за клуб. Насколько знаю, болельщики очень болезненно переживают эту ситуацию. Со многими из них мы поддерживали хорошие отношения. Искренне надеюсь, что положение «Адмирала» выправится. За команду ведь болеют не только во Владивостоке, но и во всём Приморском крае. На игры приезжали болельщики из Находки, Уссурийска и Большого Камня.