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Мухометов: «Адмирал» мог продать игроков на 150 миллионов, но отпустил бесплатно
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Мухометов: «Адмирал» мог продать игроков на 150 миллионов, но отпустил бесплатно 

Чемпионат.com 31 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов рассказал о взаимоотношениях с генеральным директором клуба Сергеем Сошниковым и раскрыл подробности ухода группы ключевых игроков по ходу сезона.
«В спортивных моментах Сергей Сошников он со мной совершенно не советовался, доказательство чему уход ряда ключевых игроков накануне дедлайна. Я могу ответственно заявить, что на этом «Адмирал» потерял порядка 150 миллионов. Мы не только могли выручить деньги с продажи этих хоккеистов, но и ещё и потеряли на компенсациях. Об этом ранее никто не говорил, но игроки ушли не просто так. Генеральный директор подписал бумаги о том, что клуб выплатит им 50% от оставшейся зарплаты. На мой взгляд, с точки зрения спортивного менеджмента — это детская ошибка.
У меня была предварительная договорённость о продаже Ткачёва, Саюстова и Налимова за ту самую сумму около 150 миллионов. Более того, это решение было согласовано с главным спонсором — группой компанией «Сумма». Если бы мы поняли, что не попадаем в плей-офф, то совершили бы эту сделку. И когда Сошников отпустил этих игроков бесплатно — для меня это был удар в спину», — сказал Мухометов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.
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