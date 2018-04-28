Мухометов: «Адмирал» мог продать игроков на 150 миллионов, но отпустил бесплатно

Бывший генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов рассказал о взаимоотношениях с генеральным директором клуба Сергеем Сошниковым и раскрыл подробности ухода группы ключевых игроков по ходу сезона.

«В спортивных моментах Сергей Сошников он со мной совершенно не советовался, доказательство чему уход ряда ключевых игроков накануне дедлайна. Я могу ответственно заявить, что на этом «Адмирал» потерял порядка 150 миллионов. Мы не только могли выручить деньги с продажи этих хоккеистов, но и ещё и потеряли на компенсациях. Об этом ранее никто не говорил, но игроки ушли не просто так. Генеральный директор подписал бумаги о том, что клуб выплатит им 50% от оставшейся зарплаты. На мой взгляд, с точки зрения спортивного менеджмента — это детская ошибка.