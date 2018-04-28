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Стартовал финальный этап чемпионата РФПЛ по киберфутболу на Xbox One
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Стартовал финальный этап чемпионата РФПЛ по киберфутболу на Xbox One 

Чемпионат.com 1 час назад
Чемпионат РФПЛ по киберфутболу— один из официальных отборочных этапов, победа в котором гарантирует попадание на квалификацию ЧМ по FIFA 18 (Global Series Playoffs). 16 лучших киберспортсменов уже начали свои матчи в дивизионе Xbox One.
XBOX группа А: Богдан AstaninBaga» Астанин Антон antoxa1337» Жуков («Рубин») Мохмад Swonkypifpaf Асуев («Ахмат») Антон Klenoff Клёнов («Динамо») Дмитрий Dimontello Катыкин («Арсенал») XBOX группа Б: Александр Sandor Фофанов Владислав Lakorini Лунев («Тосно») Сергей Kefir Никифоров («Ростов») Кирилл King Погожев («СКА-Хабаровск») Павел Jhonnygrime Пурювкин
Прямая трансляция соревнований: ВК-Xbox.
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