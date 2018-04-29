Уволенный ульяновским губернатором Кузьмин сослался на козни Чепухина

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил о решении уволить заместителя председателя регионального правительства Сергея Кузьмина 28 апреля на прямой линии «Разговор с земляками».

Это решение было принято в виду того, что региональная Общественная палата во главе с Александром Чепухиным единогласно отвергла годовой отчет заместителя председателя правительства, курировавшего спортивное направление. Работа Кузьмина была принята неудовлетворительной. Например, были высказаны претензии о недостаточности привлеченных федеральных средств на развитие отрасли.