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Уволенный ульяновским губернатором Кузьмин сослался на козни Чепухина
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Уволенный ульяновским губернатором Кузьмин сослался на козни Чепухина 

АиФ — Ульяновск 42 минуты назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил о решении уволить заместителя председателя регионального правительства Сергея Кузьмина 28 апреля на прямой линии «Разговор с земляками».
Это решение было принято в виду того, что региональная Общественная палата во главе с Александром Чепухиным единогласно отвергла годовой отчет заместителя председателя правительства, курировавшего спортивное направление. Работа Кузьмина была принята неудовлетворительной. Например, были высказаны претензии о недостаточности привлеченных федеральных средств на развитие отрасли.
Сам Кузьмин изложил свою позицию в «Фейсбуке»: «Чепухин обманул Общественную палату и губернатора. За свою работу и работу команды тех, кто со мной работает мне не стыдно. Уверен, время все расставит и даст оценку», — написал он на своей странице.
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