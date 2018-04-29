Уволенный ульяновским губернатором Кузьмин сослался на козни Чепухина 

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил о решении уволить заместителя председателя регионального правительства Сергея Кузьмина 28 апреля на прямой линии «Разговор с земляками».
Это решение было принято в виду того, что региональная Общественная палата во главе с Александром Чепухиным единогласно отвергла годовой отчет заместителя председателя правительства, курировавшего спортивное направление. Работа Кузьмина была принята неудовлетворительной. Например, были высказаны претензии о недостаточности привлеченных федеральных средств на развитие отрасли.
Сам Кузьмин изложил свою позицию в «Фейсбуке»: «Чепухин обманул Общественную палату и губернатора. За свою работу и работу команды тех, кто со мной работает мне не стыдно. Уверен, время все расставит и даст оценку», — написал он на своей странице.