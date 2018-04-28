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Мексиканский рэпер растворил в кислоте тела трех человек по заказу наркокартеля
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Мексиканский рэпер растворил в кислоте тела трех человек по заказу наркокартеля 

Вести.Ru 1 час назад
27-летний мексиканский рэпер Кристиан Пальма Гутьерес, выступающий под псевдонимом QBA, признался в работе на местный наркокартель «Новое поколение Халиско». В марте популярный в стране артист по заданию преступников растворил в кислоте тела трех убитых студентов, сообщает AFP.
В марте в мексиканском городе Гвадалахара представители наркокартеля похитили трех студентов университета аудиовизуальных медиа. Под видом полицейских преступники вывезли 25-летнего Хавьера Саломона Асевеса Гастелума, 20-летнего Марко Гарсиа Франсиско Авалоса и его ровесника Хесуса Даниеля Диаса в лес и запытали молодых людей до смерти.
Представители «Нового поколения» приняли студентов за членов конкурирующей банды «Новая площадь». Молодые люди снимали учебный фильм в доме, принадлежавшем бандитам.
В ходе расследования выяснилось, что от тел погибших студентов было поручено избавиться рэперу QBA.
На допросе музыкант признался, что проработал на картель около трех месяцев. В преступную банду его привел друг. До убийства студентов рэпер поучаствовал еще в трех убийствах.
Помимо QBA за убийство студентов задержан еще один человек. Пятеро находятся в розыске.
На YouTube-канал QBA подписаны более 120 тысяч человек, его видео набирают сотни тысяч просмотров. Основные темы творчества рэпера — преступность, убийства, насилие. 29 апреля мексиканец должен был участвовать в рэп-фестивале в мексиканской Тихуане.
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