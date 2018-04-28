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Растворявшего людей в кислоте рэпера выдали песни
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Растворявшего людей в кислоте рэпера выдали песни 

360tv.ru 1 час назад
Мексиканский рэпер QBA ‐ Кристиан Омар Н ‐ признался, что растворил тела троих студентов в химическом растворе по требованию ранее завербовавшего его наркокартеля Нового поколения Халиско. Об этом сообщил местная газета El Occidental.
QBA замешан-как минимум в шести убийствах, считает следствие. Возглавляющая расследование Лизетт Торрес рассказала, что QBA получал от наркобаронов «зарплату» в размере 160 долларов в неделю. Торрес также сообщила, что следователи скачали видеоклипы рэпера из социальной сети. По мнению экспертов, тексты исполнителя говорят о его склонности к наркотикам и о способности к убийству. Сейчас видеозаписи изучают криминалисты, чтобы при возможности использовать ролики как одно из доказательств вины исполнителя.
Трое студентов пропали 19 марта. Будущие работники киноиндустрии возвращались домой после съемок в городе Тонала, когда на них напали вооруженные люди и увезли в неизвестном направлении. Останки студентов нашли в серной кислоте на одной из «ферм» наркокартеля в Ранчо де ла Круз. Опознать их получилось только с помощью анализа ДНК.
Первый Всероссийский студенческий телеканал начал вещание в России. Цель создания нового телеканала — формирование активной гражданской позиции у студентов, а также трансляция успешного опыта реализации молодежных проектов и инициатив и совершенствование молодежной журналистики.
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