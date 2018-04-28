Лидеры Movistar Кинтана, Ланда и Вальверде пропустят «Джиро»

Испанская команда Movistar объявила состав на многодневку «Джиро д'Италия», сообщает официальный сайт коллектива.

В составе Movistar нет лидеров — Найро Кинтаны, Микеля Ланды и Алехандро Вальверде, которые примут участие в «Тур де Франс» и «Вуэльте».

Состав Movistar: Карлос Бетанкур, Дайер Кинтана, Ричард Карапас, Эдуардо Сепульведа, Виктор де ла Парте, Рубен Фернандес , Антонио Педреро и Рафа Вальс.

Movistar будет одной из самых молодых команд на «Джиро» — шести гонщикам 28 лет или меньше. Карапас, Педреро и Сепульведа впервые выступят в итальянском Гранд-туре.

«Джиро д'Италия» начнётся 4 мая в Иерусалиме и завершится 27 мая в Риме.