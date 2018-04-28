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Лидеры Movistar Кинтана, Ланда и Вальверде пропустят «Джиро»
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Лидеры Movistar Кинтана, Ланда и Вальверде пропустят «Джиро» 

Чемпионат.com 1 час назад
Испанская команда Movistar объявила состав на многодневку «Джиро д'Италия», сообщает официальный сайт коллектива.
В составе Movistar нет лидеров — Найро Кинтаны, Микеля Ланды и Алехандро Вальверде, которые примут участие в «Тур де Франс» и «Вуэльте».
Состав Movistar: Карлос Бетанкур, Дайер Кинтана, Ричард Карапас, Эдуардо Сепульведа, Виктор де ла Парте, Рубен Фернандес, Антонио Педреро и Рафа Вальс.
Movistar будет одной из самых молодых команд на «Джиро» — шести гонщикам 28 лет или меньше. Карапас, Педреро и Сепульведа впервые выступят в итальянском Гранд-туре.
«Джиро д'Италия» начнётся 4 мая в Иерусалиме и завершится 27 мая в Риме.
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