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Владелец «Наполи» хочет купить клуб в Португалии
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Владелец «Наполи» хочет купить клуб в Португалии 

SPORT24.ru 1 час назад
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис хочет приобрести один из португальских клубов, сообщает Rai Sport. Реализацию данного замысла руководитель неаполитанцев обсудил с именитым португальским агентом Жорже Мендешем.
Де Лаурентис рассматривает возможность покупки клуба высшей лиги или первой лиги чемпионата Португалии. Подобный шаг позволит «Наполи» иметь широкие возможности для просмотра перспективных футболистов.
Ранее Де Лаурентиса интересовала покупка бельгийского клуба, но затем он все-таки сделал выбор в пользу Португалии.
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