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Детская команда из Красноярска выиграла поездку в гости к лондонскому «Арсеналу»
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Детская команда из Красноярска выиграла поездку в гости к лондонскому «Арсеналу» 

Чемпионат.com 1 час назад
Команда «Тотем» из красноярского Детского дома №1 одержала победу в открытых всероссийских соревнованиях по футболу среди команд из детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», которые компания «МегаФон» проводит с 2005 года.
В финале красноярцы победили команду «Зелёный остров» из Магаданской области в серии пенальти. Теперь команда «Тотем» поедет в гости к лондонскому «Арсеналу». Данная поездка является главным призом турнира, передаёт корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
Видео можно посмотреть в «твиттере» корреспондента «Чемпионата» Ирины Белкиной.
За 13 лет истории турнира «Будущее зависит от тебя» в нём приняли участие более 5 тыс. команд детских домов и школ-интернатов из 140 городов России, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии, Латвии, Китая и Республики Беларусь. С 2005 года более 39 тыс. девчонок и мальчишек сражались за право стать победителем соревнований. Совместно с фондом «Измени одну жизнь» организаторами турнира создано более 2100 видеоанкет об участниках турнира, 483 из них уже обрели новую семью.
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