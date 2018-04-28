Пенсионерка лишилась 300 тыс. рублей, обменяв их на «билеты банка приколов» 

Пожилая иркутянка стала жертвой мошенников. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 83-летняя пенсионерка впустила в квартиру женщину, которая представилась соцработником. Она попросила у старушки разменять деньги, и та согласилась помочь.
Однако настоящие пятитысячные купюры аферистка подменила так называемыми «билетами банка приколов»: фальшивыми деньгами, которые очень похожи на настоящие. Пенсионерка разницы не разглядела, и в итоге лишилась всех своих сбережений — около 300 тысяч настоящих рублей.
Сейчас сотрудники уголовного розыска разыскивают мошенницу, они просят жителей Иркутской области постоянно разговаривать со своими пожилыми родственниками о личной и финансовой безопасности.