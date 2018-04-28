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Кокорин о Дзюбе: согласен, что крохобор, но не согласен, что не достоин сборной
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Кокорин о Дзюбе: согласен, что крохобор, но не согласен, что не достоин сборной 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин отреагировал на слова комментатора Василия Уткина, который ранее назвал нападающего тульского «Арсенала» Артёма Дзюбу крохобором и заявил, что тот не заслуживает вызова в сборную России.
«С первым согласен, со вторым нет», — написал Кокорин в «историях» своего «инстаграма».
Уткин в очередной раз раскритиковал Дзюбу из-за того, что тот сам не заплатил за своё участие в матче чемпионата России с «Зенитом» (3:3), хотя ранее говорил, что намерен это сделать. Контракт форварда принадлежит санкт-петербургскому клубу.
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