Кокорин о Дзюбе: согласен, что крохобор, но не согласен, что не достоин сборной

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин отреагировал на слова комментатора Василия Уткина , который ранее назвал нападающего тульского «Арсенала» Артёма Дзюбу крохобором и заявил, что тот не заслуживает вызова в сборную России.

«С первым согласен, со вторым нет», — написал Кокорин в «историях» своего «инстаграма».

Уткин в очередной раз раскритиковал Дзюбу из-за того, что тот сам не заплатил за своё участие в матче чемпионата России с «Зенитом» (3:3), хотя ранее говорил, что намерен это сделать. Контракт форварда принадлежит санкт-петербургскому клубу.